"У меня был классный контракт с Шахтером, но они нашли лазейку, чтобы меня "жахнуть". В результате, я не получил той зарплаты, которая была обусловлена ​​соглашением.

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Когда подписывали контракт, я не обратил внимание на один пункт, а его можно было использовать против меня. Уменьшили выплаты на 75 процентов. Я не хочу жаловаться. Вжарили, так вжарили.

Я для себя понимаю, что если бы у меня было после футбола больше денег, я сидел бы на заднице дома и ничего не делал, отдыхал бы. А сейчас жизнь так повернулась, что я должен идти в бизнес и для себя что-то новое открывать. И это классно, потому что мне это дало возможность нормально выйти из футбола. Пострадал полгода, но вышел нормальным человеком, который хочет работать. Не могу своим телом работать, но теперь могу иначе зарабатывать.

Сколько мог жить на заработанные в футболе деньги? Я вспоминал о потерях. Два года максимум, живя не на широкую ногу, просто решать базовые потребности свои. Потерял очень много. Никогда не покупал "Феррари", все вкладывал в квартиры, в недвижимость. В результате потерял на Востоке, потерял в Крыму. На пике было около девяти помещений", – сказал Худжамов в комментарии YouTube-каналу Sportarena.

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