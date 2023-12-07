– Пока нечего комментировать, потому что мы с Романом говорили, но это было достаточно давно – где-то месяц назад. Надо сейчас с ним созваниваться и уточнять, я пока не видел никаких новостей.

Зозуля хотел идти на выборы президента УАФ – экс-футболист Днепра жестко наехал на Шевченко

– Он сказал, что уже поставили эту идею на паузу, потому что дошла информация, что будут назначать Андрея Шевченко.

- Тогда так.

– Как вы вообще относиться к методам, которыми потенциально может быть назначен Шевченко? Какие прогнозы по его работе, если это произойдет?

– Смотрите, у меня пока мыслей нет, потому что я занят был весь день, не читал, не знаю. Если это пойдет на пользу украинскому футболу – супер. Это все равно всегда измеряется качеством работы. То, что у нас есть на выходе, и все, – сказал Худжамов в интервью Трибуны.