– Поки немає що коментувати, бо ми з Романом говорили, але це було достатньо давно – десь місяць тому. Треба зараз з ним зідзвонюватись та уточнювати, я не бачив поки жодних новин.

Зозуля хотів йти на вибори президента УАФ – екс-футболіст Дніпра жорстко наїхав на Шевченка

– Він сказав, що вже поставили цю ідею на паузу, бо дійшла інформація, що будуть призначати Андрія Шевченка.

– Тоді так.

– Як ви загалом ставитись до методів, якими потенційно може бути призначено Шевченка? Які прогнози щодо його роботи, якщо це відбудеться?

– Дивіться, у мене поки думок немає, бо я зайнятий був весь день, не читав, не знаю. Якщо це піде на користь українському футболу – супер. Це все одно завжди вимірюється якістю роботи. Те, що ми маємо на виході, і все, – сказав Худжамов в інтерв'ю Трибуні.