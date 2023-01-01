Воспитанник Реала в конце лета решился на очень неоднозначный шаг, присоединившись к другому мадридскому гранду. Хотя Регилон переходил из Тоттенхэма, фаны Атлетико не забыли о прошлом Серхио и приняли его довольно холодно. Однако куда большей проблемой стало здоровье игрока. Дебютировать он смог только перед ЧМ-2022 и суммарно сыграл 55 минут за 2 матча.

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Накануне Регилон отчитался, с каким испытанием ему пришлось столкнуться. Игрок в своих социальных сетях опубликовал кадры из больничной палаты, где он не скрывал своих страданий.

"Восемь месяцев, когда я не мог быть собой. Это моя жизнь, и я каждый день думал, когда смогу снова стать футболистом. Я благодарен тем, кто был со мной в такие трудные минуты. Также я хотел бы поблагодарить всех, кто работает в Атлетико , за доверие и отношение ко мне. Худший год в моей жизни наконец-то закончился. К сожалению, это фото очень хорошо описывает мой 2022-й. Год полон боли, страданий, уколов, хирургии, операционных…" – написал Регилон.