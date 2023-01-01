Вихованець Реала наприкінці літа наважився на дуже неоднозначний крок, приєднавшись до іншого мадридського гранда. Хоча Регілон переходив із Тоттенхема, фани Атлетіко не забули про минуле Серхіо і прийняли його доволі холодно. Проте куди більшою проблемою стало здоров'я гравця. Дебютувати він зміг лише перед ЧС-2022 і наразі сумарно зіграв 55 хвилин за 2 матчі.

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Напередодні Регілон відзвітував, з яким випробуванням йому довелося стикнутися. Гравець у своїх соціальних мережах опублікував кадри із лікарняної палати, де він не приховував своїх страждань.

"Вісім місяців, коли я не міг бути собою. Це моє життя, і я щодня думав, коли зможу знову стати футболістом. Я вдячний тим, хто був зі мною у такі важкі хвилини. Також я хотів би подякувати всім, хто працює в Атлетіко, за довіру та ставлення до мене. Найгірший рік у моєму житті нарешті закінчився. На жаль, це фото дуже добре описує мій 2022-й. Рік, сповнений болю, страждань, уколів, хірургії, операційних…" – написав Регілон.