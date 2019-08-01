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Худший британский клуб одержал первую победу за 2,5 года

14:37 103 Читати українською
Худший британский клуб одержал первую победу за 2,5 года
Форт Уильям празднует первую победу за 840 дней / Фото ФК Форт Уильям

В футболе случаются чудеса – это доказал шотландский клуб Форт Уильям.

Форт Уильям уверенно переиграл Наирн Каунти (5:2) в рамках Кубка Севера Шотландии.

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Кажется, ничего особенного, если не учитывать, что это первая победа команды за 840 дней, сообщает ВВС. Такая серия закрепила за командой с 5-го дивизиона Шотландии статус худшего клуба Великобритании.

Стоит отметить, что прошлый сезон Форт Уильям завершил с разницей в 221 пропущенный гол.

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