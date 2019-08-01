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Алиссон допустил эпический фейл в матче против Лиона – бразилец превзошел даже Кариуса

10:12 250 Читати українською
Алиссон допустил эпический фейл в матче против Лиона – бразилец превзошел даже Кариуса
Алиссон / Reuters

Старая болезнь голкиперов Ливерпуля коснулась и обычно надежного Алиссона.

Вратарь "красных" допустил ужасную ошибку в спарринге против Лиона.

Миньоле повторил знаменитый фейл Кариуса из финала Лиги чемпионов

Алиссон не смог зафиксировать мяч после простой подачи с фланга. Более того, бразилец запутался в собственных ногах и откатил мяч точно под удар Муссы Дембеле. Венцом смешного эпизода стал неуклюжий бросок Алиссона в ноги форварда Лиона – желтая карточка и пенальти, который реализовал Депай.

Ранее в одном из контрольных матчей ужасным ляпом отметился второй голкипер Ливерпуля – Симон Миньоле.

Алиссон сменил игровой номер в Ливерпуле – его предыдущий владелец "чудил" в финале ЛЧ в Киеве

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