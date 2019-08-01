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Найгірший британський клуб здобув першу перемогу за 2,5 роки

14:37 1318 Читать на русском
Найгірший британський клуб здобув першу перемогу за 2,5 роки
Форт Вільям святкує першу перемогу за 840 днів / Фото ФК Форт Вільям

У футболі трапляються дива – це довів шотландський клуб Форт Вільям.

Форт Вільям впевнено переграв Наїрн Каунті (5:2) в рамках Кубка Півночі Шотландії.

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Здається, нічого особливого, якщо не враховувати, що це перша перемога команди за 840 днів, повідомляє ВВС. Така серія закріпила за командою з 5-го дивізіону Шотландії статус найгіршого клубу Британії.

Варто відзначити, що минулий сезон Форт Вільям завершив з різницею в 221 пропущений гол.

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