"Проект не остановился, наоборот, он вполне жив. Продолжается открытый диалог со всеми людьми в футболе, которые над ним работают. Ювентус, Реал Мадрид и Барселона – все остаются здесь, мы выигрываем суды. Мы все еще работаем над тем, чтобы сделать это соревнование более привлекательным.

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Вот почему мы здесь, чтобы достичь этого. Это может быть экономически выгодно для клубов, которые участвуют, если это открытое соревнование с повышением и понижением. Также следует отметить, что мы не закрываем двери для УЕФА, хотя они действовали агрессивно с самого начала. Они увидели угрозу Лиге чемпионов и то, что Суперлига сможет заменить ее. Но это надо делать не с воинственным настроением, а скорее вести диалог с УЕФА", – заявил Лапорта в интервью Sport.es.

Напомним, 19 апреля этого года Суперлигу поддержали 12 клубов, однако проект просуществовал всего сутки. Сейчас от него публично не отказались Реал, Барселона и Ювентус.

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