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Худобяк продлил контракт с Этникосом

16:40 39 Читати українською
Худобяк продлил контракт с Этникосом
Игорь Худобяк / Фото из открытых источников

Бывший лидер львовских Карпат Игорь Худобяк еще на год остается на Кипре.

Украинский легионер Этникоса Игорь Худобяк продлил контракт со своим клубом еще на один сезон, сообщает официальная страница кипрского клуба в социальной сети Facebook.

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Детали сделки и точные сроки не разглашаются – известно лишь, что договор пролонгировали до 2021 года.

Напомним, 35-летний футболист перебрался в кипрскую команду в январе 2019 года из казахского Акжайыка. В текущем сезоне Худобяк провел за Этникос 18 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.

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Теги
Мир Игорь Худобяк Игорь Худобяк Украинцы за рубежом Этникос Этникос Легионерский хлеб
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