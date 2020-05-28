Худобяк продовжив контракт з Етнікосом

Колишній лідер львівських Карпат Ігор Худоб'як ще на рік залишається на Кіпрі.

Український легіонер Етнікоса Ігор Худобяк продовжив контракт зі своїм клубом ще на один сезон, повідомляє офіційна сторінка кіпрського клубу у соціальній мережі Facebook.

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Деталі угоди і точні терміни не розголошуються – відомо лише, що договір пролонгували до 2021 року.

Нагадаємо, 35-річний футболіст перебрався у кіпрську команду у січні 2019 року з казахського Акжайика. У поточному сезоні Худобяк провів за Етнікос 18 матчів у всіх турнірах і забив 3 голи.

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