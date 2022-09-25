"Дуже радий, що вийшов на поле у стартовому складі. Для мене дуже важлива довіра партнерів по команді та тренера. Вважаю, що всі хлопці, які вийшли у стартовому складі проти Вірменії не підвели, дали відпочити тим, хто грав з Шотландією.

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Дуже чудовий матч, грали для своєї країни, щоб реабілітуватися за поразку у минулій грі. Так, у Вірменії були моменти, перший тайм був 50 на 50, в перерві нам вказали на наші помилки, після чого ми вийшли на другий тайм та все виправили.

Мій гол? Влучив у кут, поміж гравців, дуже радий, що так вийшло. Це мій перший м'яч. Дуже гордий грати за свою національну збірну, за свою країну – зараз в нас дуже важка ситуація. Я забиваю рідко, але такі моменти не забуваються. Дуже багато зараз повідомлень від родини, від друзів, від тих людей, яких я навіть не знаю. Я читаю, дуже приємно.

Я надзвичайно вмотивований, хочу залишитися, закріпитися у складі збірної, тому буду робити все для цього. В нас дуже хороший колектив, всі добре ставляться один до одного, старші партнери допомагають молодим гравцям, підказують. Чудова атмосфера в команді.

Дуже серйозно будемо налаштовуватися на гру з Шотландією, дуже принципова гра, хочемо реабілітуватися за прикру поразку, будемо робити все, що від нас залежить. І думаю, що в нас все вийде. Ми будемо грати для наших вболівальників, буде хороша підтримка на стадіоні, яка гнатиме нас вперед", – сказав Ігнатенко у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, напередодні Україна на виїзді розтрощила Вірменію 5:0 і у вівторок, 27 вересня, зійдеться у вирішальному двобої з шотландцями за вихід в еліту Ліги націй. Початок зустрічі о 21:45.

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