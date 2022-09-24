Даниил Игнатенко стал лучшим игроком встречи с Арменией по версии WhoScored, получив 9,5 балла из 10 возможных. Из ближайших преследователей – Александр Зубков и Александр Тымчик (оба по 8,6 балла) и Артем Довбик (8,2 балла).

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В то же время портал SofaScore наивысшую оценку поставил сразу двум игрокам – Игнатенко и Довбику – по 8,8. Зубков заработал 8,5 балла, а Тымчик – 8,3.

К слову, Игнатенко за 90 минут на поле забил гол (дебютный), 76 раз коснулся мяча, отдал 53 точные передачи из 60 (88%), нанес 3 удара по воротам (1 точный и 2 мимо), провел 2 удачных обвода из 2, выиграл одну верховую дуэль из двух и т. п. Появившийся на поле на 67-й минуте Довбик успел оформить дубль и отдал ассист, нанес 3 удара по воротам (2 точных и 1 заблокирован) и отдал 4 точные передачи из 7 (57%).

Напомним, Украина на выезде разбила Армению 5:0 и возглавила турнирную таблицу группы В1 (до матча Шотландии с Ирландией). Уже во вторник, 27 сентября, "сине-желтые" сойдутся в решающем поединке с шотландцами за выход в элиту Лиги наций. Начало встречи в 21:45.

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