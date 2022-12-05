Основний час завершився з рахунком 1:1. Хорватія краще пробила 11-метрові та вийшла у чвертьфінал Мундіалю. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Японія змінила сценарій і вилетіла

Японія сенсаційно стала першою в групі з Іспанією та Німеччиною. Ще й обіграла обох фаворитів, ще й камбек обидва рази оформила. "Самураї" на ЧС-2022 привчили до чіткої картини своїх матчів: слабкий перший тайм і потужний другий. Вони щоразу перевтілювалися після перерви, додаючи в кожному компоненті гри.

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Сьогодні все було по-іншому. Японія відразу увімкнулася та заграла на рівних. Азійці атакували переважно правим флангом, звідки постійно прострілювали Іто та Доан. До кінця тайму команда Хаджиме Моріясу взагалі почала домінувати. Ендо тонким пасом вивів на удар Камаду, але той змарнував шанс.

Дуже гострими були розіграші кутових. Вже в дебюті зустрічі міг забивати Танігучі. Зрештою Японія зуміла конвертувати свої стандарти в гол. Доан подав у штрафний майданчик, Йошіда виграв боротьбу за м'яч, а Маеда переправив його в сітку.

У другому таймі Японія намагалася не сідати глибоко в оборону та знаходити шанси для швидких атак. Однак видати таку кінцівку, як в попередніх матчах, все одно не вдалося. Японці трішки здали в інтенсивності, а хорвати навпаки покращили контроль м'яча, хоч і не загрожували воротам також.

Чинні віцечемпіони вистраждали чвертьфінал

Хорватія після групового етапу була в списку головних розчарувань ЧС-2022 на рівні з Данією та Бельгією. Та й загалом Бельгія була цікавішою. "Картатим" відверто пощастило не програти в очному матчі (привіт Лукаку) та вийти у плей-офф. Командні зв'язки не працюють, Модріч і Перішіч вдвох хоч якось намагаються тягнути.

В 1/8 фіналу історія продовжилася. Хорватія до перерви створила лише один момент, натомість допустила три. Пропущений у роздягальню гол не відразу розбудив балканців, вони ще деякий час не могли нічого організувати. Японці продовжували атакувати – Ліваковіч з-під поперечини витягнув удар Ендо.

Ivan Perišić scores his 10th goal at a major tournament for Croatia, overtaking Davor Šuker's national team record of nine.



Here's how and where his 10 goals have been scored from. #JapanvsCroatia ️ pic.twitter.com/kzsiFdVbhI — Opta Analyst (@OptaAnalyst) December 5, 2022

На допомогу прийшли сенатори. Перішіч міг забивати ще в першому таймі, скориставшись помилкою Томіясу, але відзначився вже в другому. Потужний удар Івана головою з лінії штрафного точно в кут – так Хорватія зрівняла рахунок. Через кілька хвилин Модріч здалеку пробив в "дев'ятку", але голкіпер ефектно врятував.

Основний час завершився нічиєю, гра перейшла в овертайми. Фірмова фішка Хорватії – 7 з 8 останніх матчів "картатих" у плей-офф великих турнірів доходили до екстратаймів. Додаткові 30 хвилин пройшли без голів, а в серії пенальті японці били жахливо. Ліваковіч потягнув три удари з 11 метрів і витягнув Хорватію в 1/4 фіналу.

Усі із втратами, сенсація з Африки, крах фаворитів – підсумки групового етапу та розклади 1/8 фіналу ЧС-2022