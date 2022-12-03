Групповой этап чемпионата мира по футболу завершился. Его результаты и ожидания от плей-офф – в нашем материале.

Практически в каждой группе хватало сенсаций, драматизма и неожиданностей. Футбол24 вместе с партнером HLIBNY DAR вспоминает первый этап Мундиаля и рассказывает о парах 1/8 финала.

Группа А

Полностью предполагаемый итог в группе, где хозяева провалились, а победитель взял свое. Правда, и от лидера, и от аутсайдера ждали большего. Катар хоть и был заранее темной лошадкой, однако не оправдал даже минимальных надежд, проиграв все три матча.

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Нидерланды по результатам выглядели убедительно, но игра подопечных Луи ван Гала вызывает опасения в контексте выступлений в плей-офф. Самый интересный момент группы – борьба Сенегала и Эквадора. Африканцы во главе с Алью Сиссе больше заслужили 1/8 финала, чем Эннер Валенсия и его партнеры.

Турнирная таблица

1. Нидерланды – 7 очков / мячи 5:1

2. Сенегал – 6 очокв / мячи 5:4

3. Эквадор – 4 очка / мячи 4:3

4. Катар – 0 очков / мячи 1:7

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Группа B

Самая политическая группа чемпионата мира с чувством разочарования. Это разочарование увеличивалось с каждой последующей игрой Уэльса и осознанием того, что "там могли быть мы". Пока украинцы наблюдали за матчами по телевизору, валлийцы сумели добыть одну ничью, забить один гол и справедливо финишировали последними.

Саутгейт и Рашфорд

Один из фаворитов всего турнира, сборная Англии, предсказуемо выиграла группу, однако Гарет Саутгейт уже привычно получил порцию критики за невнятную игру. Впрочем, именно англичане стали единственной топ-сборной, которая не проиграла на групповом этапе и (вместе с Испанией) забила больше всего.

Турнирная таблица

1. Англия – 7 очков / мячи 9:2

2. США – 5 очков / мячи 2:1

3. Иран – 3 очка / мячи 4:7

4. Уэльс – 1 очко / мячи 1:6

Группа C

Квартет с одной из самых драматических развязок. Интрига сохранялась до последних секунд матчей третьего тура. Лишь гол Салема Аль-Давсари в ворота мексиканцев на 5-й компенсированной минуте снял все вопросы – благодаря лучшей разнице голов дальше идет Польша (хотя даже при счете 2:0 в пользу Мексики поляки выходили в 1/8 с учетом меньшего количества желтых карточек).

Празднование Аль-Давсари

А еще эта группа подарила одну из самых больших сенсаций за почти столетнюю историю чемпионатов мира. Саудовская Аравия под руководством харизматичного Эрве Ренара победила Месси и компанию в первом туре (2:1). Однако поражение в двух последующих играх не оставило шансов аравийцам. Аргентина отделалась легким шоком и продолжает свой путь на вершину.

Сборная Польши, которой симпатизирует значительная часть украинцев, драматично прорвалась в 1/8 финала. Кто-то увидел в игре поляков "сине-желтую команду" времен Михаила Фоменко, еще кто критикует Чеслава Михневича за скучный футбол, но все же современная Кадра заставила копаться в архивах – Польша в последний раз выходила из группы на ЧМ в 1986-м. Потому голоса критиков Михневича звучат не так громко.

Турнирная таблица

1. Аргентина – 6 очков / мячи 5:2

2. Польша – 4 очка / мячи 2:2

3. Мексика – 4 очка / мячи 2:3

4. Саудовская Аравия – 3 очка / мячи 3:5

Группа D

Еще одна группа, за которой следовало наблюдать с попкорном в руках. Дания завершила турнир без побед и на последнем месте. Большинство экспертов сходятся во мнении – команда Каспера Юлманда стала главным разочарованием турнира.

Зато бодрую зарубу организовали Австралия и Тунис. В заключительном туре африканцы неожиданно шокировали французов и победили 1:0 благодаря голу Вахби Хазри, уроженца Франции, который почти всю карьеру проводит в Лиге 1. В параллельном матче не меньше удивила Австралия, фактически синхронно забившая Дании. Этого оказалось достаточно "соккеруз", во втором туре тоже минимально обыгравших Тунис.

Леки радуется голу в ворота Дании

Франция преодолела проклятие чемпионов и с первого места вышла из группы. Ребята Дидье Дешама сделали это в эконом-режиме с максимальной ротацией (рекордные 24 игрока за 3 поединка). Рулевой действующих чемпионов мира все понимает и успокаивает: "В плей-офф начинается новое соревнование".

Турнирная таблица

1. Франция – 6 очков / мячи 6:3

2. Австралия – 6 очков / мячи 3:4

3. Тунис – 4 очка / мячи 1:1

4. Дания – 1 очко / мячи 1:3

Группа E

Очередная группа, насыщенная сенсациями. Здесь и лидерство Японии, и второй подряд невыход из группы Германии, и резвая Коста-Рика. Как и положено, все решалось не просто в последнем туре, а в концовке встреч. В какой-то момент в следующую стадию пробивались японцы и костариканцы. Впрочем, одна сенсация все же оказалась только промежуточной.

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Кстати, эта четвёрка оказалась наиболее результативной на групповом этапе, а Япония умудрилась оформить крайне противоположные результаты – проиграла Коста-Рике и победила Германию с Испанией. И ведь не скажешь, что случайно.

Турнирная таблица

1. Япония – 6 очков / мячи 4:3

2. Испания – 4 очка / мячи 9:3

3. Германия – 4 очка / мячи 6:5

4. Коста-Рика – 3 очка / мячи 3:11

Группа F

Квартет с еще одним неожиданным лидером и вообще с непредсказуемым итогом. Симпатичные марокканцы приятно удивили всех, присоединившись к Нидерландам и Англии, как участник не знавший поражений на групповом этапе (африканцы организовали одну из главных сенсаций этого раунда). В свою очередь Канада присоединилась к Катару – только эти две команды проиграли все свои матчи. Хотя канадцы по игре выглядели гораздо интереснее.

Разочарованные бельгийцы

Еще одно глобальное разочарование – сборная Бельгии. Бронзовый призер прошлого Мундиаля с треском провалился, а талантливое поколение потеряло, пожалуй, последнюю попытку замахнуться на трофей.

Турнирная таблица

1. Марокко – 7 очков / мячи 4:1

2. Хорватия – 5 очков / мячи 4:1

3. Бельгия – 4 очка / мячи 1:2

4. Канада – 0 очков / мячи 2:7

Группа G

Бразильцы могли стать единственной командой, которая не потеряла ни одного очка на групповом этапе, однако уступила Камеруну. К сожалению, африканцам этот подвиг не помог – их опередила Швейцария, которая только по разнице голов уступила команде Тите и финишировала второй.

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С приставкой "минус" отличилась Сербия. Добротная по именам команда не проиграла только в одном поединке и даже забила больше всего в своем квартете. Однако и пропустила будь здоров. Больше только у Коста-Рики.

Турнирная таблица

1. Бразилия – 6 очков / мячи 3:1

2. Швейцария – 6 очков / мячи 4:3

3. Камерун – 4 очка / мячи 4:4

4. Сербия – 1 очко / мячи 5:8

Группа H

Еще одна группа, где не обошлось без сюрприза. Перед стартом турнира Уругвай Луиса Суареса и Дарвина Нуньеса отправляли в плей-офф. Однако другого мнения была Южная Корея, выигравшая у немотивированных португальцев в последнем туре в компенсированное время (это еще одна фишка нынешнего Мундиаля).

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С одной стороны – уругвайцы могут жаловаться только на себя. С другой – именно в матчах с участием "небесно-голубых" случилось несколько противоречивых судейских решений не в их пользу. В последнем поединке против Ганы таких было как минимум два.

Турнирная таблицца

1. Португалия – 6 очков / мячи 6:4

2. Южная Корея – 4 очка / мячи 4:4

3. Уругвай – 4 очка / мячи 2:2

4. Гана – 3 очка / мячи 5:7

ПЛЕЙ-ОФФ

Следующая стадия ЧМ-2022 начинается матчем Нидерландов (одной из трех команд, набравших больше всего очков на предыдущем этапе) и Соединенных Штатов. В тот же день вечером сыграют аргентинцы и австралийцы. Месси и компания считаются безусловными фаворитами, однако что-то похожее мы видели в первом туре, когда андердог (Саудовская Аравия) удивил всех.

На следующий день поляки попытаются остановить Францию, а Сенегал постарается подготовить сюрприз Англии. В этих парах фавориты вроде бы очевидны, однако этот чемпионат мира уже доказал, что является богатым на неожиданности.

Марокко и Хорватия идут дальше

В понедельник Япония сделает все, чтобы снять очередной скальп после успеха против Испании и Германии. В тот же день вечером Бразилия встретится с еще одной азиатской командой (эта дуэль – единственная, где ни одна из команд не представляет Европу). Завершится стадия 1/8 финала поединками Марокко и Испании, а также Португалии и Швейцарии. Именно противостояние европейцев является едва ли не самым равным в этом раунде.

Подводя итог, следует отметить, что в этот этап пробились команды со всех континентов. Европу же представляет половина участников 1/8 финала.

Нидерланды – США – 3 декабря, 17:00

Аргентина – Австралия – 3 декабря, 21:00

Франция – Польша – 4 декабря, 17:00

Англия – Сенегал – 4 декабря, 21:00

Япония – Хорватия – 5 декабря, 17:00

Бразилия – Южная Корея – 5 декабря, 21:00

Марокко – Испания – 6 декабря, 17:00

Португалия – Швейцария – 6 декабря, 21:00