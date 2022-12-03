Все с потерями, сенсация из Африки, крах фаворитов – итоги группового этапа и расписание 1/8 финала ЧМ-2022
Групповой этап чемпионата мира по футболу завершился. Его результаты и ожидания от плей-офф – в нашем материале.
Практически в каждой группе хватало сенсаций, драматизма и неожиданностей. Футбол24 вместе с партнером HLIBNY DAR вспоминает первый этап Мундиаля и рассказывает о парах 1/8 финала.
Группа А
Полностью предполагаемый итог в группе, где хозяева провалились, а победитель взял свое. Правда, и от лидера, и от аутсайдера ждали большего. Катар хоть и был заранее темной лошадкой, однако не оправдал даже минимальных надежд, проиграв все три матча.
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Нидерланды по результатам выглядели убедительно, но игра подопечных Луи ван Гала вызывает опасения в контексте выступлений в плей-офф. Самый интересный момент группы – борьба Сенегала и Эквадора. Африканцы во главе с Алью Сиссе больше заслужили 1/8 финала, чем Эннер Валенсия и его партнеры.
Турнирная таблица
1. Нидерланды – 7 очков / мячи 5:1
2. Сенегал – 6 очокв / мячи 5:4
3. Эквадор – 4 очка / мячи 4:3
4. Катар – 0 очков / мячи 1:7
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Группа B
Самая политическая группа чемпионата мира с чувством разочарования. Это разочарование увеличивалось с каждой последующей игрой Уэльса и осознанием того, что "там могли быть мы". Пока украинцы наблюдали за матчами по телевизору, валлийцы сумели добыть одну ничью, забить один гол и справедливо финишировали последними.
Саутгейт и Рашфорд
Один из фаворитов всего турнира, сборная Англии, предсказуемо выиграла группу, однако Гарет Саутгейт уже привычно получил порцию критики за невнятную игру. Впрочем, именно англичане стали единственной топ-сборной, которая не проиграла на групповом этапе и (вместе с Испанией) забила больше всего.
Турнирная таблица
1. Англия – 7 очков / мячи 9:2
2. США – 5 очков / мячи 2:1
3. Иран – 3 очка / мячи 4:7
4. Уэльс – 1 очко / мячи 1:6
Группа C
Квартет с одной из самых драматических развязок. Интрига сохранялась до последних секунд матчей третьего тура. Лишь гол Салема Аль-Давсари в ворота мексиканцев на 5-й компенсированной минуте снял все вопросы – благодаря лучшей разнице голов дальше идет Польша (хотя даже при счете 2:0 в пользу Мексики поляки выходили в 1/8 с учетом меньшего количества желтых карточек).
Празднование Аль-Давсари
А еще эта группа подарила одну из самых больших сенсаций за почти столетнюю историю чемпионатов мира. Саудовская Аравия под руководством харизматичного Эрве Ренара победила Месси и компанию в первом туре (2:1). Однако поражение в двух последующих играх не оставило шансов аравийцам. Аргентина отделалась легким шоком и продолжает свой путь на вершину.
Сборная Польши, которой симпатизирует значительная часть украинцев, драматично прорвалась в 1/8 финала. Кто-то увидел в игре поляков "сине-желтую команду" времен Михаила Фоменко, еще кто критикует Чеслава Михневича за скучный футбол, но все же современная Кадра заставила копаться в архивах – Польша в последний раз выходила из группы на ЧМ в 1986-м. Потому голоса критиков Михневича звучат не так громко.
Турнирная таблица
1. Аргентина – 6 очков / мячи 5:2
2. Польша – 4 очка / мячи 2:2
3. Мексика – 4 очка / мячи 2:3
4. Саудовская Аравия – 3 очка / мячи 3:5
Группа D
Еще одна группа, за которой следовало наблюдать с попкорном в руках. Дания завершила турнир без побед и на последнем месте. Большинство экспертов сходятся во мнении – команда Каспера Юлманда стала главным разочарованием турнира.
Зато бодрую зарубу организовали Австралия и Тунис. В заключительном туре африканцы неожиданно шокировали французов и победили 1:0 благодаря голу Вахби Хазри, уроженца Франции, который почти всю карьеру проводит в Лиге 1. В параллельном матче не меньше удивила Австралия, фактически синхронно забившая Дании. Этого оказалось достаточно "соккеруз", во втором туре тоже минимально обыгравших Тунис.
Леки радуется голу в ворота Дании
Франция преодолела проклятие чемпионов и с первого места вышла из группы. Ребята Дидье Дешама сделали это в эконом-режиме с максимальной ротацией (рекордные 24 игрока за 3 поединка). Рулевой действующих чемпионов мира все понимает и успокаивает: "В плей-офф начинается новое соревнование".
Турнирная таблица
1. Франция – 6 очков / мячи 6:3
2. Австралия – 6 очков / мячи 3:4
3. Тунис – 4 очка / мячи 1:1
4. Дания – 1 очко / мячи 1:3
Группа E
Очередная группа, насыщенная сенсациями. Здесь и лидерство Японии, и второй подряд невыход из группы Германии, и резвая Коста-Рика. Как и положено, все решалось не просто в последнем туре, а в концовке встреч. В какой-то момент в следующую стадию пробивались японцы и костариканцы. Впрочем, одна сенсация все же оказалась только промежуточной.
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Кстати, эта четвёрка оказалась наиболее результативной на групповом этапе, а Япония умудрилась оформить крайне противоположные результаты – проиграла Коста-Рике и победила Германию с Испанией. И ведь не скажешь, что случайно.
Турнирная таблица
1. Япония – 6 очков / мячи 4:3
2. Испания – 4 очка / мячи 9:3
3. Германия – 4 очка / мячи 6:5
4. Коста-Рика – 3 очка / мячи 3:11
Группа F
Квартет с еще одним неожиданным лидером и вообще с непредсказуемым итогом. Симпатичные марокканцы приятно удивили всех, присоединившись к Нидерландам и Англии, как участник не знавший поражений на групповом этапе (африканцы организовали одну из главных сенсаций этого раунда). В свою очередь Канада присоединилась к Катару – только эти две команды проиграли все свои матчи. Хотя канадцы по игре выглядели гораздо интереснее.
Разочарованные бельгийцы
Еще одно глобальное разочарование – сборная Бельгии. Бронзовый призер прошлого Мундиаля с треском провалился, а талантливое поколение потеряло, пожалуй, последнюю попытку замахнуться на трофей.
Турнирная таблица
1. Марокко – 7 очков / мячи 4:1
2. Хорватия – 5 очков / мячи 4:1
3. Бельгия – 4 очка / мячи 1:2
4. Канада – 0 очков / мячи 2:7
Группа G
Бразильцы могли стать единственной командой, которая не потеряла ни одного очка на групповом этапе, однако уступила Камеруну. К сожалению, африканцам этот подвиг не помог – их опередила Швейцария, которая только по разнице голов уступила команде Тите и финишировала второй.
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С приставкой "минус" отличилась Сербия. Добротная по именам команда не проиграла только в одном поединке и даже забила больше всего в своем квартете. Однако и пропустила будь здоров. Больше только у Коста-Рики.
Турнирная таблица
1. Бразилия – 6 очков / мячи 3:1
2. Швейцария – 6 очков / мячи 4:3
3. Камерун – 4 очка / мячи 4:4
4. Сербия – 1 очко / мячи 5:8
Группа H
Еще одна группа, где не обошлось без сюрприза. Перед стартом турнира Уругвай Луиса Суареса и Дарвина Нуньеса отправляли в плей-офф. Однако другого мнения была Южная Корея, выигравшая у немотивированных португальцев в последнем туре в компенсированное время (это еще одна фишка нынешнего Мундиаля).
Гол-фантом Роналду
С одной стороны – уругвайцы могут жаловаться только на себя. С другой – именно в матчах с участием "небесно-голубых" случилось несколько противоречивых судейских решений не в их пользу. В последнем поединке против Ганы таких было как минимум два.
Турнирная таблицца
1. Португалия – 6 очков / мячи 6:4
2. Южная Корея – 4 очка / мячи 4:4
3. Уругвай – 4 очка / мячи 2:2
4. Гана – 3 очка / мячи 5:7
ПЛЕЙ-ОФФ
Следующая стадия ЧМ-2022 начинается матчем Нидерландов (одной из трех команд, набравших больше всего очков на предыдущем этапе) и Соединенных Штатов. В тот же день вечером сыграют аргентинцы и австралийцы. Месси и компания считаются безусловными фаворитами, однако что-то похожее мы видели в первом туре, когда андердог (Саудовская Аравия) удивил всех.
На следующий день поляки попытаются остановить Францию, а Сенегал постарается подготовить сюрприз Англии. В этих парах фавориты вроде бы очевидны, однако этот чемпионат мира уже доказал, что является богатым на неожиданности.
Марокко и Хорватия идут дальше
В понедельник Япония сделает все, чтобы снять очередной скальп после успеха против Испании и Германии. В тот же день вечером Бразилия встретится с еще одной азиатской командой (эта дуэль – единственная, где ни одна из команд не представляет Европу). Завершится стадия 1/8 финала поединками Марокко и Испании, а также Португалии и Швейцарии. Именно противостояние европейцев является едва ли не самым равным в этом раунде.
Подводя итог, следует отметить, что в этот этап пробились команды со всех континентов. Европу же представляет половина участников 1/8 финала.
Нидерланды – США – 3 декабря, 17:00
Аргентина – Австралия – 3 декабря, 21:00
Франция – Польша – 4 декабря, 17:00
Англия – Сенегал – 4 декабря, 21:00
Япония – Хорватия – 5 декабря, 17:00
Бразилия – Южная Корея – 5 декабря, 21:00
Марокко – Испания – 6 декабря, 17:00
Португалия – Швейцария – 6 декабря, 21:00