ЧМ-2018 Хорватия – Нигерия: уверенная победа европейцев по счету, но не по игре

Подопечные Златко Далича справились с первым оппонентом по группе.

Первую половину игры активнее начала Нигерия, однако моменты создавали хорваты. Подопечные Златко Далича искали счастья у чужих ворот прежде всего через дальние удары. После выстрела Ивана Перишича мяч пролетел над перекладиной, а уже через пару минут "злой гений сборной Украины" Андрей Крамарич имел свой шанс забить, но мяч прошел рядом со штангой.

Хорватия – Нигерия – видео голов

Хорватия постепенно перехватывала инициативу, а на 32-й минуте воплотила свое преимущество в гол: после подачи с углового от Модрича, Ребич сделал скидку под удар Манджукичу, который головой рикошетом от Этебо отправил мяч в ворота. В итоге, в матчевом протоколе автогол записали на защитника сборной Нигерии. Хорваты в первом тайме имели еще один шанс забить: Ракитич вырезал прекрасную передачу в штрафную на Крамарича, и Андрей головой пробил над перекладиной.

Начало второго тайма было снова за нигерийцами. На этот раз получилось уже значительно активнее. Мозес ворвался в штрафную, обыграл Стринича и пробил в ближний угол, однако мяч прошел рядом со штангой. Главный тренер "суперорлов" Гернот Рор решил усилить атаку своей команды, и на поле появился Муса.

Все усилия своих партнеров по команде свел на нет центральный защитник Эконг, завалив Манджукича в штрафной, чем вынудил главного арбитра указать на 11-метровую отметку. Лука Модрич блестяще исполнил пенальти, пробив в нижний левый от себя угол точно под штангу – 2:0.

Рор моментально отреагировал на второй пропущенный мяч, достав из рукава своего последнего "джокера" – Ихеаначо, но и он ничем не смог помочь "суперорлам". Сборная Хорватии могла делать счет разгромным, но Ковачич не переиграл Узохо. Подопечные Златко Далича довели матч до логической победы, и по итогам первого тура ЧМ-2018 поднялись на вершину группы D.

Хорватия – во главе группы D

Подопечные Златко Далича после победы над Нигерией поднялись на единоличное первое место в своей группе, ведь Аргентина и Исландия в своем матче расписали мировую. Вероятно, все в этом квартете теперь будет решаться в очных поединках Хорватии с основными конкурентами. "Шахматные" пока находятся в выигрышном положении, ведь имеют над соперниками очковое преимущество, но все может очень резко измениться.

Много вопросов к игре хорватов

Да, Хорватия довольно уверенно по счету выиграла этот матч, однако игра подопечных Далича оставила двоякое ощущение. Это был явно не лучший поединок в исполнении хорватов, и для того, чтобы бороться за высокие достижения на ЧМ, им необходимо прогрессировать по ходу турнира. Нигерийцы в этом матче не сильно уступали "шахматным" в основных статистических компонентах, включая ударами по воротам, которых африканская сборная нанесла на 3 больше (14 против 11). Здесь правда следует отметить, что ровно половина из ударов "суперорлов" были заблокированы защитниками сборной Хорватии.

Также следует отметить и тот факт, что хорваты не забили ни одного мяча с игры. Первый гол стал следствием неудачной игры опорника сборной Нигерии – Этебо, а второй Модрич забил с пенальти. Впереди у хорватов сверхважные дуэли с Аргентиной и Исландией, а игра "шахматных" в матче с Нигерией, откровенно говоря, не впечатлила. Несмотря на лидерство в группе, Хорватия продемонстрировала соперникам, что с ней можно играть, а сборные уровня Аргентины и Исландии могут использовать ошибки соперника значительно лучше, чем это делает Нигерия. Хорватию пока еще рановато называть фаворитом за место в плей-офф.

Игрок матча – Лука Модрич

Модрич в очередной раз доказал свою важность для сборной Хорватии. Лука – настоящий мозг "шахматных", вокруг которого строится игра хорватов в центре поля. В поединке с Нигерией Модрич сыграл ключевую роль: после его подачи с углового был забит первый мяч, а второй капитан хорватской сборной самостоятельно отправил в сетку ворот Узохо с 11-метровой отметки.

"Теневой" игрок матча – Марио Манджукич

Почему Манджукич? Ведь именно он наносил удар по воротам "суперорлов" в моменте с первым голом, а во втором тайме Марио заработал пенальти, который успешно реализовал Модрич, поставив точку в матче. Манджукич провел очень качественный матч и максимально помог команде добиться положительного результата.

Дальнейшие перспективы Нигерии

Подопечные Гернота Рора поставили себя в тяжелое положение, когда следующая игра с Исландией станет для "суперорлов" решающей, и очень интересно то, как нигерийцы будут выглядеть в матче с островитянами. Любая будущая осечка скорее всего будет означать дял Нигерии конец выступлений на Мундиале.

Хорватия – Нигерия Послематчевая пресс-конференция Рора

В целом, Нигерия оставила неплохое впечатление, но этого оказалось недостаточно, ведь "суперорлы" ни разу не смогли поразить ворота Субашича. Интрига в группе D закручивается до предела, и очень интересно будет посмотреть на то, чем в этом квартете все закончится.

ЧМ-2018. Группа D, 1 тур

Хорватия – Нигерия – 2:0

Голы: Этебо, 32 (автогол), Модрич, 71 (с пенальти)