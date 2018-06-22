Хорватия – Нигерия: послематчевая пресс-конференция Рора

Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор прокомментировал поражение своей команды в матче против сборной Хорватии (0:2).

"Мы расстроены, ведь когда проигрываешь – это не хорошо. Надо признать, что хорваты были лучше, мы допустили ошибки, особенно при угловых. Было много моментов и ошибок в штрафной. Надо пережить это поражение и обыграть Исландию.

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Атмосфера на стадионе была такая, что было ощущение, что мы играем в Хорватии, в Загребе. Но мне очень понравилось как нас поддерживали наши болельщики. Не важно сколько их, главное – как они болели. Сегодня мы расстроены поражением, но что касается организации – все на высшем уровне.

Мы на одно очко отстаем от Исландии и Аргентины, нам важно набрать максимум в оставшихся играх. Мы знаем, что Исландия на многие способна, но мы тоже можем играть лучше, чем сыграли сегодня", – цитирует наставника Чемпионат.