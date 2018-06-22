ЧС-2018 Хорватія – Нігерія: впевнена перемога європейців за рахунком, але не за грою

Підопічні Златко Даліча впоралися з першим опонентом по групі.

Першу половину гри активніше розпочала Нігерія, проте моменти створювали хорвати. Підопічні Златко Даліча шукали щастя біля чужих воріт насамперед через дальні удари. Після пострілу Івана Перішича м'яч пролетів над поперечкою, а вже за пару хвилин "злий геній збірної України" Андрей Крамаріч мав свій шанс забити, проте м’яч пройшов поруч зі стійкою.

Хорватія – Нігерія – відео голів

Хорватія поступово перехоплювала ініціативу, а на 32-й хвилині втілила свою перевагу у гол: після подачі з кутового від Модріча, Ребіч зробив скидку під удар Манджукічу, який головою рикошетом від Етебо відправив м’яч у ворота. В підсумку, в протоколі матчу автогол записали на захисника збірної Нігерії. Хорвати в першому таймі мали ще один шанс забити: Ракітіч вирізав прекрасну передачу в штрафний на Крамаріча, і Андрей головою пробив над поперечкою.

Початок другого тайму був знову за нігерійцями. Цього разу вийшло вже значно активніше. Віктор Мозес увірвався у штрафний, обіграв Стрініча та пробив у ближній кут, але м’яч пройшов поруч зі стійкою. Головний тренер "суперорлів" Гернот Рор вирішив підсилити атаку своєї команди, і на полі з’явився Муса.

Хорватія – Нігерія: Модріч визнаний найкращим гравцем матчу

Всі зусилля власних партнерів по команді звів нанівець центральний захисник Еконг, що завалив у штрафному Манджукіча, чим змусив головного арбітра вказати на 11-метрову позначку. Лука Модріч блискуче виконав пенальті, пробивши в нижній лівий від себе кут точно під стійку – 2:0.

Рор моментально відреагував на другий пропущений м’яч, діставши з рукава свого останнього "джокера" – Іхеаначо, але й він нічим не зміг допомогти "суперорлам". Збірна Хорватії могла робити рахунок розгромним, але Ковачіч не переграв Узохо. Підопічні Златко Даліча довели матч до логічної перемоги, та за підсумками першого туру ЧС-2018 піднялися на вершину групи D.

Хорватія – на чолі групи D

Підопічні Златко Даліча після перемоги над Нігерією піднялися на одноосібне перше місце у власній групі, адже Аргентина та Ісландія у своєму матчі розписали мирову. Вірогідно, все в цьому квартеті тепер вирішуватиметься в очних поєдинках Хорватії з основними конкурентами. "Шахові" поки перебувають у виграшному становищі, адже мають над суперниками очкову перевагу, але все може дуже різко змінитися.

Багато запитань до гри хорватів

Так, Хорватія доволі впевнено за рахунком виграла цей матч, проте гра підопічних Даліча залишила двояке відчуття. Це був відверто не найкращий поєдинок у виконанні хорватів, і для того, щоб боротися за високі досягнення на ЧС, їм необхідно прогресувати по ходу турніру. Нігерійці в цьому матчі не сильно поступалися "шаховим" в основних статистичних компонентах, включно з ударами по воротах, яких африканська збірна завдала на 3 більше (14 проти 11). Тут правда слід зазначити, що рівно половина з ударів "суперорлів" були заблоковані захисниками збірної Хорватії.

Також слід відзначити і той факт, що хорвати не забили жодного м’яча з гри. Перший гол став наслідком невдалої гри опорника збірної Нігерії – Етебо, а другий Модріч забив з пенальті. Попереду у хорватів надважливі дуелі з Аргентиною та Ісландією, а гра "шахових" у матчі з Нігерією, відверто кажучи, не вразила. Не дивлячись на лідерство в групі, Хорватія продемонструвала суперникам, що з нею можна грати, а збірні рівня Аргентини та Ісландії можуть використовувати помилки суперника значно краще, ніж це робить Нігерія. Отже, Хорватію ще ранувато називати фаворитом за місце у плей-офф.

Гравець матчу – Лука Модріч

Модріч вчергове довів свою важливість для збірної Хорватії. Лука – справжній мозок "шахових", через якого будується гра хорватів у центрі поля. У поєдинку з Нігерією Модріч відіграв ключову роль: після його подачі з кутового був забитий перший м’яч, а другий капітан хорватської збірної самостійно відправив в сітку воріт Узохо з 11-метрової позначки.

"Тіньовий" гравець матчу – Маріо Манджукіч

Чому Манджукіч? Бо саме він завдавав удару по воротах "суперорлів" в моменті з першим голом, а в другому таймі Маріо заробив пенальті, який успішно реалізував Модріч, поставивши крапку у матчі. Манджукіч провів дуже якісний матч та максимально допоміг команді досягти позитивного результату.

Подальші перспективи Нігерії

Підопічні Гернота Рора поставили себе у важке становище, коли вже наступна гра з Ісландією стане для "суперорлів" вирішальною, і дуже цікавим є те, як нігерійці будуть виглядати у матчі з острів'янами. Будь-яка майбутня поразка чи втрата очок скоріш за все означатиме дял НІгерії кінець виступів на Мундіалі.

Хорватія – Нігерія: післяматчева прес-конференція Рора

В цілому Нігерія залишила по собі непогане враження, але цього виявилося недостатньо, адже "суперорли" жодного разу не змогли вразити ворота Субашича. Інтрига в групі D закручується до межі, і дуже цікаво буде подивитися на те, чим в цьому квартеті все закінчиться.

ЧС-2018. Група D, 1 тур

Хорватія – Нігерія – 2:0

Голи: Етебо, 32 (автогол), Модріч, 71 (з пенальті)