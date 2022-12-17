Финал за 3-е место станет повторением поединка группового этапа между этими же командами, который завершился ничьей 0:0. Скорее всего, последнее выступление 37-летнего Луки Модрича на мундиалях. Матч, как и онлайн-трансляция Хорватия – Марокко на "Футбол 24", стартует в 17:00. Лучшая африканская сборная в истории чемпионатов мира (только одно поражение в полуфинале) против финалистов предыдущего Мундиаля. Оба предыдущих матча этих команд завершались ничьими. Доминик Ливакович – лучший голкипер ЧМ-2022 по количеству сейвов (24) и отбитых пенальти (4) в послематчевых сериях. Хорваты любят подобный результат в плей-офф последних кубков мира. Марокканцы получили опыт победной серии пенальти на этом турнире. Никто не выдавал сухих поединков больше, чем Буну (3, в том числе 2 парированных 11-метровых после 120 минут матча против Испании). Где смотреть матч Хорватия – Марокко? Игру за 3 место ЧМ-2022 транслируют Suspilne и MEGOGO Футбол Первый.

Хорватия – Марокко: анонс и прогноз на матч за 3 место ЧМ-2022

Златко Далич наполовину сменил стартовый состав после разгромного поражения от Аргентины в 1/2. Вместо Юрановича, Ловрена, Сосы, Брозовича и Пашалича выходят Станишич, Шутало, Майер, Оршич и Ливая. Валид Реграги внес менее радикальные перестановки. Мазрауи и Саисса, которые испытывали проблемы со здоровьем, заменили Аттияталла и Эль-Ханнус. Сабири вышел вместо Унахи.

Хорватия: Ливакович – Станишич, Шутало, Гвардиол, Перишич – Ковачич, Модрич – Майер, Крамарич, Оршич – Ливайя

Марокко: Буну – Хакими, Дари, Эль-Ямик, Аттияталла – Амрабат – Зиеш, Сабири, Эль-Ханнус, Буфал – Эль-Несири