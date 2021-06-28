Хорватия – Испания: стартовые составы и онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2020
Хорваты встречаются с испанцами в 1/8 финала Евро-2020. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч Хорватия – Испания стартует в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция – на телеканале "Футбол 1". Онлайн игру можно посмотреть на платформе oll.tv. Текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
Хорватия – Испания: анонс матча 1/8 финала Евро-2020
Стартовые составы команд
Хорватия: Ливакович – Юранович, Вида, Чалета-Цар, Гвардиол – Модрич, Брозович, Ковачич – Влашич, Ребич, Петкович.
Запасные: Калинич, Слуга, Врсалько, Брекало, Крамарич, Будимир, Пашалич, Шкорич, Оршич, Бадель, Брадарич, Иванушец.
Испания: Симон – Аспиликуэта, Гарсия, Ляпорт, Гайя – Бускетс, Коке, Педри – Ферран Торрес, Мората, Сарабия.
Запасные: Де Хеа, Санчес, Диего Льоренте, Пау Торрес, Маркос Льоренте, Жерар Морено, Алькантара, Родри, Руис, Альба, Ольмо, Оярсабаль.
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