Сборная Хорватии встречалась с Францией в 4-м туре Лиги наций 2020/21. Смотрите видео голов и обзор матча Хорватия – Франция на Футбол 24.

Франция на правах чемпиона мира открыла счет во встрече после красивого удара нападающего Барсы Гризманна.

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Хорваты не собирались сдаваться и во втором тайме сумели сравнять счет. Однако, класс гостей сказался – незадолго до финального свистка главная звезда французов Килиан Мбаппе вырвал победу для своей команды.

Франция находится на второй строчке группы АЗ, уступая Португалии по дополнительным показателям, Хорватия – третья.

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