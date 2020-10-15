Хорватія – Франція – 1:2 – відео голів і огляд матчу
Збірна Хорватії зустрічалась з Францією у 4-му турі Ліги націй 2020/21. Дивіться відео голів та огляд матчу Хорватія – Франція на Футбол 24.
Франція на правах чемпіона світу відкрила рахунок у зустрічі красивому удару нападника Барси Антуана Грізманна.
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Хорвати не мали наміру здаватись і в другому таймі зуміли зрівняти рахунок. Проте, клас гостей дався в знаки, незадовго до фінального свистка головна зірка французів Кіліан Мбаппе вирвав перемогу для своєї команди.
Франція перебуває на другій сходинці групи АЗ, поступаючись Португалії за додатковими показниками, Хорватія – третя.
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