После поражения от Канады (0:1) Гердман очень хвалил своих подопечных, которые преобладали визави, и пригрозил сборной Хорватии: "Я просто показал статистику игрокам. Сказал, что их место здесь и что мы будем "есть" этих хорватов. Это наша следующая миссия".

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Эти слова вызвали ярость среди представителей СМИ Хорватии. Самой яркой была реакция портала 24sata.hr, который на первой полосе полностью "обнажил" коуча. Джон уже отреагировал, объяснив свои слова.

"Такое говорят, чтобы вдохновить команду. Я ответил честно. Не было никакого неуважения к хорватскому народу и сборной Хорватии. Хорошо понимаю, где мы есть, но пытаюсь сделать своих игроков бесстрашными. Канада думает именно так, если хочет набрать 3 пункта против одной из лучших команд мира", – цитирует специалиста Sportal.blic .