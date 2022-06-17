"Фенербахче – это команда, которая строит свой стиль на ветеранах. В прошлом году, когда они играли спарринг с киевлянами, у Месута Озила и Хосе Сосы были проблемы тренером, который отстранил их от команды.

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Сейчас в Фенербахче пришел Жорже Жезуш. Это очень и очень хороший тренер, которого никто не любит. Ему очень тяжело строить отношения в коллективе, я не раз слышал это от разных людей. Он терпеть не может критики, непослушания. Жезуш считает, что все, что он делает, – это правильно.

Были у него в карьере и успешные сезоны, и неуспешные. Сейчас ему будет очень тяжело, но Фенербахче, насколько я понимаю, пригласил его, чтобы навести порядок в команде. За счет Жезуша они хотят почистить склад, дать шанс молодым, возможно, кого-то купить. Но выйдет ли это за короткий период времени – сомневаюсь. И очень хорошо, что матч с Динамо выпал на такой период у команды, когда туда приходит новый тренер. От него все ждут результата, но не факт, что он его даст.

Поэтому я склоняюсь к мнению, что Динамо должно проходить Фенербахче. У киевлян сейчас хороший коллектив, и, как показали благотворительные матчи, команда постепенно набирает обороты, тренируется, появляются молодые и перспективные футболисты. Например, вы видели, как проявил себя тот же Ванат, который, думаю, будет играть и в поединках с турками", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, первый поединок 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов против Фенербахче состоится 19 июля.

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