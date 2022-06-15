Результаты жеребьевки 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов – Динамо против 19-кратного чемпиона, нефарт поляков
15 июня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги чемпионов-2022/23. "Футбол 24" провел текстовую онлайн-трансляцию.
Результаты жеребьевки:
Путь чемпионов
Тобол (Казахстан) / Ференцварош (Венгрия) – Слован (Словакия) / Динамо Батуми (Грузия)
Динамо Загреб (Хорватия) – Шкупи (Северная Македония) / Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
Лех (Польша) / Карабах (Азербайджан) – Цюрих (Швейцария)
ХИК (Финляндия) / РФШ (Латвия) – Виктория Пльзень (Чехия)
ТНС (Уэльс) / Линфилд (Северная Ирландия) – Буде-Глимт (Норвегия) / Клаксвик (Фарерские острова)
Балкани (Косово) / Жальгирис Вильнюс (Литва) – Мальме (Швеция) / Победитель предварительного раунда
Лудогорец (Болгария) / Сутьеска (Черногория) – Шэмрок Роверс (Ирландия) / Хибернианс (Мальта)
Марибор (Словения) / Шахтер Солигорск (Беларусь) – Зрински (Босния и Герцеговина) / Шериф (Молдова)
Маккаби Хайфа (Израиль) – Олимпиакос (Греция)
Пюник (Армения) / ЧФР Клуж (Румыния) – Дюделанж (Люксембург) / Тирана (Албания)
Путь представителей лиг
Мидтьюлланд (Дания) – АЭК Ларнака (Кипр)
Динамо Киев (Украина) – Фенербахче (Турция)
Единственный представитель Украины во втором раунде квалификации – киевское Динамо – движется по пути представителей лиг. 4 клуба, которые вступают в борьбу с этого этапа, разделили на сеяных и несеянных в соответствии с клубным рейтингом УЕФА. У подопечных Луческу было только 2 возможных соперника – АЭК (Ларнака) и Фенербахче. Придется играть с 19-кратным чемпионом Турции.
Результаты жеребьевки 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов: Зубков и Пластун получили соперников
Кроме этого, в жеребьевке приняли участие 20 команд из Пути чемпионов: пять клубов, начинающих борьбу на этой стадии, и 15 победителей первого квалификационного раунда. УЕФА разделил всех участников на 3 группы, основываясь на принципах Комитета по клубным соревнованиям.
Отметим очередной нефарт наших польских братьев – Леха. В случае успешного результата противостояния с крепким Карабахом, им придется сразиться с сильнейшей командой Швейцарии – Цюрихом.
Победители выйдут в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, а неудачники – попадут в 3-й отборочный раунд ЛЕ.
Матчи 2-го раунда квалификации ЛЧ состоятся 19/20 и 26/27 июля.
Путь представителей лиг
Сеяные:
Динамо Киев (Украина)
Мидтьюлланд (Дания)
Несеяные:
Фенербахче (Турция)
АЕК Ларнака (Кипр)
Путь чемпионов
Группа 1
Сеяные:
Динамо Загреб (Хорватия)
Лех (Польша) – Карабах (Азербайджан)
Тобол (Казахстан) – Ференцварош (Венгрия)
Несеяные:
Слован (Словакия) – Динамо Батуми (Грузия)
Шкупи (Северная Македония) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
Цюрих (Швейцария)
Группа 2
Сеяные:
Виктория Пльзень (Чехия)
Мальме (Швеция) – Победитель предварительного раунда
Буде-Глимт (Норвегия) – Клаксвик (Фарерские острова)
Несеяные:
ХИК (Финляндия) – РФШ (Латвия)
ТНС (Уэльс) – Линфилд (Северная Ирландия)
Балкани (Косово) – Жальгирис Вильнюс (Литва)
Группа 3
Сеяные:
Олимпиакос (Греция)
Лудогорец (Болгария) – Сутьеска (Черногория)
Зриньски (Босния и Герцеговина) – Шериф (Молдова)
Пюник (Армения) – ЧФР Клуж (Румыния)
Несеяные:
Марибор (Словения) – Шахтер Солигорск (Беларусь)
Дюделанж (Люксембург) – Тирана (Албания)
Маккаби Хайфа (Израиль)
Шэмрок Роверс (Ирландия) – Хибернианс (Мальта)