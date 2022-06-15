Результаты жеребьевки:

Путь чемпионов

Тобол (Казахстан) / Ференцварош (Венгрия) – Слован (Словакия) / Динамо Батуми (Грузия)﻿﻿

Динамо Загреб (Хорватия) – Шкупи (Северная Македония) / Линкольн Ред Импс (Гибралтар)

Лех (Польша) / Карабах (Азербайджан) – Цюрих (Швейцария)

ХИК (Финляндия) ﻿/ РФШ (Латвия) – Виктория Пльзень (Чехия)

ТНС (Уэльс) / Линфилд (Северная Ирландия) – Буде-Глимт (Норвегия) / Клаксвик (Фарерские острова)

Балкани (Косово) / Жальгирис Вильнюс (Литва)﻿ – Мальме (Швеция) / Победитель предварительного раунда

Лудогорец (Болгария) / ﻿Сутьеска (Черногория)﻿ – Шэмрок Роверс (Ирландия) / Хибернианс (Мальта)

Марибор (Словения) / Шахтер Солигорск (Беларусь) – Зрински (Босния и Герцеговина) / Шериф (Молдова)

Маккаби Хайфа (Израиль) – Олимпиакос (Греция)

Пюник (Армения) / ЧФР Клуж (Румыния)﻿ – Дюделанж (Люксембург) / Тирана (Албания)

Путь представителей лиг

Мидтьюлланд (Дания) – АЭК Ларнака (Кипр)

Динамо Киев (Украина) – Фенербахче (Турция)

Единственный представитель Украины во втором раунде квалификации – киевское Динамо – движется по пути представителей лиг. 4 клуба, которые вступают в борьбу с этого этапа, разделили на сеяных и несеянных в соответствии с клубным рейтингом УЕФА. У подопечных Луческу было только 2 возможных соперника – АЭК (Ларнака) и Фенербахче. Придется играть с 19-кратным чемпионом Турции.

Результаты жеребьевки 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов: Зубков и Пластун получили соперников

Кроме этого, в жеребьевке приняли участие 20 команд из Пути чемпионов: пять клубов, начинающих борьбу на этой стадии, и 15 победителей первого квалификационного раунда. УЕФА разделил всех участников на 3 группы, основываясь на принципах Комитета по клубным соревнованиям.

Отметим очередной нефарт наших польских братьев – Леха. В случае успешного результата противостояния с крепким Карабахом, им придется сразиться с сильнейшей командой Швейцарии – Цюрихом.

Победители выйдут в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, а неудачники – попадут в 3-й отборочный раунд ЛЕ.

Матчи 2-го раунда квалификации ЛЧ состоятся 19/20 и 26/27 июля.

Путь представителей лиг

Сеяные:

Динамо Киев (Украина)

Мидтьюлланд (Дания)

Несеяные:

Фенербахче (Турция)

АЕК Ларнака (Кипр)

Путь чемпионов

Группа 1

Сеяные:

Динамо Загреб (Хорватия)

Лех (Польша)﻿﻿﻿ – Карабах (Азербайджан)

Тобол (Казахстан) – Ференцварош (Венгрия)

Несеяные:

﻿Слован (Словакия) – Динамо Батуми (Грузия)﻿﻿

Шкупи (Северная Македония) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар)

Цюрих (Швейцария)

Группа 2

Сеяные:

Виктория Пльзень (Чехия)

Мальме (Швеция) – Победитель предварительного раунда

Буде-Глимт (Норвегия) – Клаксвик (Фарерские острова)

Несеяные:

ХИК (Финляндия) ﻿– РФШ (Латвия)

ТНС (Уэльс) – Линфилд (Северная Ирландия)

Балкани (Косово) – Жальгирис Вильнюс (Литва)﻿

Группа 3

Сеяные:

Олимпиакос (Греция)

Лудогорец (Болгария) – ﻿ Сутьеска (Черногория)﻿

Зриньски (Босния и Герцеговина)﻿ – Шериф (Молдова)

Пюник (Армения) – ЧФР Клуж (Румыния)﻿

Несеяные:

Марибор (Словения) – Шахтер Солигорск (Беларусь)

Дюделанж (Люксембург) – Тирана (Албания)

Маккаби Хайфа (Израиль)

Шэмрок Роверс (Ирландия) – Хибернианс (Мальта)