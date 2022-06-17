Как известно, сегодня, 17 июня, Динамо вышло из отпуска. Часть из 23 футболистов, не вызванных в свои национальные сборные, уже прошла медосмотр. Вторая группа игроков будет сдавать медицинские тесты завтра.

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По информации журналиста Дмитрия Ильченко, сборники получили 10 дополнительных дней на отдых. Они присоединятся к Динамо в Швейцарии, куда клуб отправится 24 июня. Их прибытие ожидается в период с 25 по 28 июня.

Напомним, во время подготовки к матчам 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов против Фенербахче, который состоится 19 июля, киевляне проведут несколько спаррингов. В настоящее время известны 2 соперника: 26 июня "бело-синие" сыграют со швейцарским Ивердон-Спорт, а через три дня – с Лозанной Спорт.

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