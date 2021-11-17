"Думаю, в целом провели хорошую игру. Очень важен был результат, поэтому была вязкая, тяжелая игра. Хорошо, что мы выиграли, добились позитивного результата.

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Все прыгают, веселятся, сейчас у всех хорошее настроение. Но в то же время мы понимаем, что это всего 50% того пути, куда мы стремимся.

Гол? Уверенность приходит, когда играешь, забиваешь голы. Когда больше таких моментов в игре – ты пытаешься их реализовать. Как-то так выходит, что когда выхожу в ответственный момент… Джокер, можно сказать. Думаю, хорошо, что есть такой игрок в ​​команде", – сказал Довбик в программе "Головна команда".

Напомним, сборная Украины в решающем матче отбора на чемпионат мира на выезде одолела Боснию и Герцеговину со счетом 2:0. В параллельном поединке французы обыграли финнов и помогли "сине-желтым" выйти в плей-офф ЧМ-2022.

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