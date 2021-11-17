"Думаю, загалом провели гарний матч. Дуже важливим був результат, тому була в'язка, важка гра. Добре, що ми виграли, досягли позитивного результату.

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Всі стрибають, веселяться, зараз у всіх гарний настрій. Але в той же час ми розуміємо, що це лише 50% того шляху, куди ми прагнемо.

Гол? Впевненість приходить, коли граєш, забиваєш голи. Коли більше таких моментів у грі – ти намагаєшся їх реалізувати. Якось так стається, що коли виходжу у відповідальний момент... Джокер, можна сказати. Думаю, добре, що є такий гравець у команді", – сказав Довбик у програмі "Головна команда".

Нагадаємо, збірна України у вирішальному матчі відбору на чемпіонат світу на виїзді здолала Боснію і Герцеговину з рахунком 2:0. У паралельному поєдинку французи переграли фінів і допомогли "синьо-жовтим" вийти у плей-офф відбору ЧС-2022.

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