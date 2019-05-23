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Хёнесс подтвердил, что Бавария работает над трансфером Сане

23 мая 19:57 125 Читати українською
Хёнесс подтвердил, что Бавария работает над трансфером Сане
Лерой Сане / Reuters

Вингер Манчестер Сити Лерой Сане может летом перейти в Баварию. Мюнхенцы работают над трансфером.

Президент Баварии Ули Хьонесс прокомментировал информацию о заинтересованности мюнхенского клуба в услугах вингера "горожан" Лероя Сане. "Мы работаем над этим переходом", – передает слова Хёнесса Süddeutsche Zeitung.

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Напомним, ранее сообщалось, что Бавария хочет подписать немецкого вингера в связи с уходом из команды Роббена и Рибери. Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола готов отпустить 23-летнего хавбека.

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К слову, в текущем сезоне в активе Лероя Сане 47 матчей за Манчестер Сити во всех турнирах, где немец забил 16 голов и отдал 18 результативных передач.

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