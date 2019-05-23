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Хьонесс підтвердив, що Баварія працює над трансфером Сане

23 травня 19:57 521 Читать на русском
Хьонесс підтвердив, що Баварія працює над трансфером Сане
Лерой Сане / Reuters

Вінгер Манчестер Сіті Лерой Сане може влітку перейти у Баварію. Мюнхенці працюють над трансфером.

Президент Баварії Улі Хьонесс прокоментував інформацію про зацікавленість мюнхенського клубу у послугах вінгера "містян" Лероя Сане. "Ми працюємо над цим переходом", – передає слова Хьонесса Süddeutsche Zeitung.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Баварія хоче підписати німецького вінгера через з відхід з команди Роббена та Рібері. Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола готовий відпустити 23-річного хавбека.

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До слова, у поточному сезоні в активі Лероя Сане 47 матчів за Манчестер Сіті в усіх турнірах, де німець забив 16 голів та віддав 18 результативних передач.

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