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Левандовски призвал Баварию приобрести Сане

11:12 84 Читати українською
Левандовски призвал Баварию приобрести Сане
Лерой Сане / SportsJOE

Нападающий Баварии Роберт Левандовски считает, что Лерой Сане может усилить мюнхенцев.

"Сане – невероятный игрок, который обладает огромным потенциалом. Я уже видел, как хорошо он играет. Лерой – такой игрок, который мгновенно может усилить команду.

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Трансферное окно еще не открылось, однако Бавария уже подписала двух игроков, но уверен, что мы еще усилимся. Бавария еще не сказала своего последнего слова на трансферном рынке", – передает слова Левандовски Goal.com.

В текущем сезоне Лерой Сане провел 47 матчей в составе Манчестер Сити во всех турнирах, отметившись 16 голами и 18 ассистами.

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Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Лерой Сане Лерой Сане Бавария Бавария Германия Роберт Левандовски Роберт Левандовски
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