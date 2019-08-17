Хомченовский передал реакцию Русина на курьезное удаление в матче против ЦСКА (София)

Хавбек Зари Дмитрий Хомченовский прокомментировал поступок Назария Русина в поединке третьего квалификационного раунда Лиги Европы против ЦСКА (София).

"Пытались атаковать, забить, нам было опасно играть на 0:0. С Русиным отдельная история. Он забил, снял футболку и бежит. А потом говорит: "Ой, забыл", – передает слова Хомченовского программа Футбольный формат.

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Напомним, Заря в третьем квалификационном раунде Лиги Европы прошла ЦСКА (София), общий счет двух встреч – 2:1.

В ответном матче нападающий луганчан Назарий Русин забил гол в конце поединка. На эмоциях форвард снял футболку и получил желтую карточку, которая стала для него второй.

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