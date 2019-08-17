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Хомченовский передал реакцию Русина на курьезное удаление в матче против ЦСКА (София)

19:34 45 Читати українською
Хомченовский передал реакцию Русина на курьезное удаление в матче против ЦСКА (София)
Назарий Русин / Заря

Хавбек Зари Дмитрий Хомченовский прокомментировал поступок Назария Русина в поединке третьего квалификационного раунда Лиги Европы против ЦСКА (София).

89’ Назарий Русин
90’ Назарий Русин
 
Иван Турицов 22’
22’ Иван Турицов
89’ Назарий Русин
90’ Назарий Русин

"Пытались атаковать, забить, нам было опасно играть на 0:0. С Русиным отдельная история. Он забил, снял футболку и бежит. А потом говорит: "Ой, забыл", – передает слова Хомченовского программа Футбольный формат.

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Напомним, Заря в третьем квалификационном раунде Лиги Европы прошла ЦСКА (София), общий счет двух встреч – 2:1.

В ответном матче нападающий луганчан Назарий Русин забил гол в конце поединка. На эмоциях форвард снял футболку и получил желтую карточку, которая стала для него второй.

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Теги
Заря - ЦСКА София Дмитрий Хомченовский Дмитрий Хомченовский Заря Заря Лига Европы Назарий Русин Назарий Русин
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