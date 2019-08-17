Заря – ЦСКА София: болгарский клуб может подать в УЕФА жалобу на арбитров матча

Болгарский ЦСКА может подать жалобу в УЕФА на арбитров матча Лиги Европы против Зари.

ЦСКА (София) консультируется с юристами о возможности подачи жалобы на бригаду арбитров матча проит Зари в ответном матче квалификации Лиги Европы, сообщает Top Sports.

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Напомним, на 21 минуте матча между Зарей и ЦСКА мяч попал в руку Михайличенко в собственной штрафной. Арбитр проигнорировал этот эпизод, а уже в следующей атаке ​​игрок болгарской команды получил удаление.

Заметим, что жалоба ЦСКА будет направлена ​​только против французской бригады арбитров поединка.

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