"Нахабне вбивство", або "Особлива допомога" скандальних суддів як причина вильоту з ЛЄ: болгарські ЗМІ про Зоря – ЦСКА

Матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи 2019/20 Зоря – ЦСКА Софія не обійшовся без скандалу. "Футбол 24" підготував для вас огляд болгарських ЗМІ про це запекле протистояння.

Зоря здобула перемогу над ЦСКА і пройшла у плей-офф кваліфікації ЛЄ, але не обійшлося без нюансів. Команда Скрипника намучилася з болгарським клубом, хоча з 22-ї хвилини грала в більшості. А коли орендований динамівець Русин забив вирішальний гол, його підвели емоції. Назарій зняв футболку і забув, що вже отримував жовту картку, а за подібні дії судді виписують попередження, яке стало для нього другим. Як наслідок, вилучення і дискваліфікація на перший матч проти Еспаньйола одного з нових лідерів команди. Нагадаємо, саме Русин став найкращим гравцем минулого туру в УПЛ завдяки дебютному голу та асисту.

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Софійський клуб "вилетів з Ліги Європи з "особливою" допомогою суддів", вважає популярне болгарське видання. Мовляв, рефері не призначив очевидного пенальті у ворота Зорі, а ЦСКА 70 хвилин грав у меншості. "Після того, як "червоні" були покарані в Софії спірним пенальті за руку Альбентоси, арбітри знову взялися за справу. Француз Аморі Делерю заплющив очі на 21-й хвилині, коли голкіпер Зорі Микита Шевченко не найкраще зреагував на простріл у штрафний майданчик, а м'яч відскочив до Крістіана Малінова, який вистрілив зі зручної позиції. Снаряд зупинився в руках Богдана Михайліченка, і це 100-відсотковий пенальті, але не для судді.

Біди "армійців" з некомпетентними суддями продовжилися і в Україні. Усі бачили, що це пенальті, але не арбітр. Гості відреагували, мов ужалені, однак рефері не дав свистка. Зло ніколи не приходить наодинці. Через декілька секунд арбітр витягнув червону картку для Івана Туріцова. Граючи 70 хвилин удесятьох, "червоні" не здалися і атакували в пошуках свого шансу. ЦСКА навіть в меншості був активнішою командою, міг досягати більшого, але воротар Зорі парирував чудові удари після перерви. Шевченко рятував казковим чином. "Червоні" вилітають не без впливу побічних факторів".

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"Зоря пройшла у вирішальний раунд кваліфікації завдяки загальній перемозі 2:1. Поєдинок відзначився скандальним суддівство. Арбітр відіграв вирішальну роль, оскільки не призначив пенальті за гру рукою у штрафному майданчику". Мітко Мітков, який вийшов на заміну, говорить про велике розчарування і також нарікає на рефері. Гравець ЦСКА вважає, що тепер його "хороша команда повинна піднятися і стати чемпіонами країни".

Капітан софійців Петр Занєв шкодує фанатів і також обіцяє боротьбу за титул. На його думку, "червоних" нема за що звинувачувати. Утім, головною причиною вильоту Занєв назвав погану реалізацію. "Навіть сьогодні, маючи на одного гравця менше, в нас було вдосталь моментів. Ми не перелякались на старті зустрічі. Зоря не створювала моментів, навпаки, у нас були нагоди, про які ми повинні шкодувати".

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"Армійці" билися в меншості, а суддя не дав чистого пенальті. Французький арбітр серйозно облажався, завдавши серйозної шкоди болгарському грандові. Не наважився призначити чистий пенальті за гандбол у виконанні Михайліченка. Таким чином, картина першого матчу повторилася. Тоді українцям подарували пенальті, яким Юрченко зрівняв рахунок на 45-й хвилині. Цього разу суддя з незрозумілих причин не призначив пенальті за гру рукою гравця Зорі, розлютивши своїм рішенням усіх в ЦСКА.

У наступній атаці Русин скористався помилкою суперника і змусив Туріцова отримати пряму червону картку. Навіть, якби суддя показав жовту, то Івана і так би вилучили з поля, адже в нього уже було попередження. Однак до кінця матчу ЦСКА виглядав так, ніби грає у повному складі. Господарі також вимагали пенальті, але суддя промовчав. За підсумком двох матчів 2:1 – Зоря йде далі з допомогою французького арбітра. Судді зрізують ЦСКА. Спочатку софійці постраждали вдома, а потім стикнулися з тим же в Запоріжжі".

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Видання також акцентує увагу не непризначеному пенальті та не має особливих претензій до вилучення. "Навіть удесятьох гравці ЦСКА не здалися і створили 2-3 гарні моменти забити. Українці ж не створили майже нічого цікавого до 89-ї, коли орендований з київського Динамо Русин забив єдиний гол". В одному з популярних коментарів фанат закликав Федерацію футболу Болгарії подати протест. "Нашу команду зарізали, як ягня! Не спіть, треба подавати будь-які можливі скарги. Я не за ЦСКА, але це було нахабне вбивство. В Європі повна мафія".