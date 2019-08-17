Хомченовський переказав реакцію Русина на курйозне вилучення у матчі проти ЦСКА (Софія)

Хавбек Зорі Дмитро Хомченовський прокоментував вчинок Назарія Русина у поєдинку третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти ЦСКА (Софія).

"Намагалися атакувати, забити, нам було небезпечно грати на 0:0. З Русиним окрема історія. Він забив, зняв футболку і біжить. А потім каже: "Ой, забув", – передає слова Хомченовського програма Футбольний формат.

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Нагадаємо, Зоря у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи пройшла ЦСКА (Софія), загальний рахунок двох зустрічей – 2:1.

У матчі-відповіді нападник луганців Назарій Русин забив гол наприкінці поєдинку. На емоціях форвард зняв футболку і отримав жовту картку, яка стала для нього другою.

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