toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Хомченовський переказав реакцію Русина на курйозне вилучення у матчі проти ЦСКА (Софія)

19:34 597 Читать на русском
Хомченовський переказав реакцію Русина на курйозне вилучення у матчі проти ЦСКА (Софія)
Назарій Русин / Зоря

Хавбек Зорі Дмитро Хомченовський прокоментував вчинок Назарія Русина у поєдинку третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти ЦСКА (Софія).

89’ Назарій Русин
90’ Назарій Русин
 
Іван Туріцов 22’
22’ Іван Туріцов
89’ Назарій Русин
90’ Назарій Русин

"Намагалися атакувати, забити, нам було небезпечно грати на 0:0. З Русиним окрема історія. Він забив, зняв футболку і біжить. А потім каже: "Ой, забув", – передає слова Хомченовського програма Футбольний формат.

Зоря – ЦСКА Софія: болгарський клуб може подати в УЄФА скаргу на арбітрів матчу

Нагадаємо, Зоря у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи пройшла ЦСКА (Софія), загальний рахунок двох зустрічей – 2:1.

У матчі-відповіді нападник луганців Назарій Русин забив гол наприкінці поєдинку. На емоціях форвард зняв футболку і отримав жовту картку, яка стала для нього другою.

"Нахабне вбивство", або "Особлива допомога" скандальних суддів як причина вильоту з ЛЄ: болгарські ЗМІ про Зоря – ЦСКА

blog_ava
Самбрано може покинути Динамо – захисник має три пропозиції з Європи
07:30
2463
Теги
Зоря - ЦСКА Софія Дмитро Хомченовський Дмитро Хомченовський Зоря Зоря Ліга Європи Назарій Русин Назарій Русин
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
41
хв
Бордо
21:00
Монпельє
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук