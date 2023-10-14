Звезда "горожан" вызвал безумие на Кипре, куда вместе со сборной приехал отыграть матч отбора Евро-2024. Холанд оформил дубль и довел до экстаза даже фанатов соперника, умолявших Эрлинга подарить футболку или хотя бы автограф.

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"Конечно, я очень ценю поддержку. Это то, чем я хотел заниматься, когда был маленьким, поэтому особо не жалуюсь на это. Мне немного надоело столько слышать собственное имя, но это так. Я мало что могу с этим поделать", – философски отметил 23-летний Холанд в комментарии TV2.

Напомним, в прошлом сезоне норвежец стал лучшим бомбардиром Европы и вместе с Манчестер Сити оформил исторический требл.

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