Холанд устал от популярности: "Мне надоело столько слышать собственное имя"
Нападающий Манчестер Сити и сборной Норвегии Эрлинг Холанд задумался об испытаниях футбольного селебрити.
Звезда "горожан" вызвал безумие на Кипре, куда вместе со сборной приехал отыграть матч отбора Евро-2024. Холанд оформил дубль и довел до экстаза даже фанатов соперника, умолявших Эрлинга подарить футболку или хотя бы автограф.
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"Конечно, я очень ценю поддержку. Это то, чем я хотел заниматься, когда был маленьким, поэтому особо не жалуюсь на это. Мне немного надоело столько слышать собственное имя, но это так. Я мало что могу с этим поделать", – философски отметил 23-летний Холанд в комментарии TV2.
Напомним, в прошлом сезоне норвежец стал лучшим бомбардиром Европы и вместе с Манчестер Сити оформил исторический требл.
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