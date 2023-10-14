Холанд втомився від популярності: "Мені набридло стільки чути власне ім'я"
Нападник Манчестер Сіті та збірної Норвегії Ерлінг Холанд замислився щодо випробувань футбольного селебріті.
Зірка "містян" спричинив божевілля на Кіпрі, куди разом зі збірною приїхав відіграти матч відбору Євро-2024. Холанд оформив дубль і довів до екстазу навіть фанатів суперника, які благали Ерлінга подарувати футболку чи бодай автограф.
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"Звісно, я дуже ціную підтримку. Це те, чим я хотів займатися, коли був маленьким, тому особливо не скаржуся на це. Мені трохи набридло стільки чути власне ім'я, але це так. Я мало що можу з цим вдіяти", – по-філософськи відзначив 23-річний Холанд у коментарі TV2.
Нагадаємо, у минулому сезоні норвежець став найкращим бомбардиром Європи і разом з Манчестер Сіті оформив історичний требл.
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