Зірка "містян" спричинив божевілля на Кіпрі, куди разом зі збірною приїхав відіграти матч відбору Євро-2024. Холанд оформив дубль і довів до екстазу навіть фанатів суперника, які благали Ерлінга подарувати футболку чи бодай автограф.

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"Звісно, я дуже ціную підтримку. Це те, чим я хотів займатися, коли був маленьким, тому особливо не скаржуся на це. Мені трохи набридло стільки чути власне ім'я, але це так. Я мало що можу з цим вдіяти", – по-філософськи відзначив 23-річний Холанд у коментарі TV2.

Нагадаємо, у минулому сезоні норвежець став найкращим бомбардиром Європи і разом з Манчестер Сіті оформив історичний требл.

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