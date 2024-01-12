Холанд снова пропустит матч Манчестер Сити – норвежец больше месяца в лазарете из-за "несерьезного" повреждения
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола ответил на вопросы журналистов перед матчем 21-го тура АПЛ против Ньюкасла, который состоится 13 января.
"Джек Грилиш заболел. Надеюсь, сегодня он вернется к занятиям. Эрлинг Холанд в лазарете, Джон Стоунз – тоже. Я думаю, это все.
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Я видел Де Брюйне вчера, и он чувствует себя хорошо. Кевин играл хорошо, лучше, чем в сессиях перед Хаддерсфилдом... Ему становится лучше. У него было несколько выходных, потом он тренировался, а дальше у нас тренировки в теплую погоду в Абу-Даби, которые помогут ему подготовиться", – цитирует Гвардиолу пресс-служба Манчестер Сити.
Кстати, наставник "горожан" так и придерживается стратегии неразглашения деталей травмы Эрлинга Холанда. Гвардиола не раз утверждал, что повреждение несерьезное, но в последний раз норвежец выходил на поле еще 6 декабря.
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