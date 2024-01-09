Манчестер Сити после выздоровления Де Брюйне выбрал нового капитана – игроки команды проголосовали за другого
Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер окончательно стал капитаном команды.
После ухода Илкая Гюндогана повязка оставалась вакантной. На первый тур сезона команду вывел Кевин Де Брюйне. Однако бельгиец получил травму, вылетев почти на пять месяцев. Накануне хавбек наконец-то вернулся на поле в кубковом матче с Хаддерсфилдом – после замены ему сразу передали повязку.
Первая игра Де Брюйне за 149 дней в видеообзоре матча Манчестер Сити – Хаддерсфилд – 5:0
Впрочем, капитаном команды Де Брюйне так и не стал. По информации Manchester Evening News, футболисты Манчестер Сити проголосовали за Кайла Уокера. Кевин стал одним из вице-капитанов вместе с Родри, Рубеном Диашем и Бернарду (впервые).
Напомним, в нынешнем сезоне Манчестер Сити проиграл Суперкубок Англии и вылетел из Кубка лиги. В АПЛ команда Пепа Гвардиолы идет третьей, но имеет шанс подняться на второе место благодаря матчу в запасе. В то же время "горожане" уверенно выиграли свою группу ЛЧ и пробились в 1/16 финала Кубка Англии.
Топ-матч для Мудрика, украинское дерби Забарного, Ман Сити сыграет с Тоттенхэмом – результаты жеребьевки Кубка Англии