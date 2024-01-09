После ухода Илкая Гюндогана повязка оставалась вакантной. На первый тур сезона команду вывел Кевин Де Брюйне. Однако бельгиец получил травму, вылетев почти на пять месяцев. Накануне хавбек наконец-то вернулся на поле в кубковом матче с Хаддерсфилдом – после замены ему сразу передали повязку.

Первая игра Де Брюйне за 149 дней в видеообзоре матча Манчестер Сити – Хаддерсфилд – 5:0

Впрочем, капитаном команды Де Брюйне так и не стал. По информации Manchester Evening News, футболисты Манчестер Сити проголосовали за Кайла Уокера. Кевин стал одним из вице-капитанов вместе с Родри, Рубеном Диашем и Бернарду (впервые).

Напомним, в нынешнем сезоне Манчестер Сити проиграл Суперкубок Англии и вылетел из Кубка лиги. В АПЛ команда Пепа Гвардиолы идет третьей, но имеет шанс подняться на второе место благодаря матчу в запасе. В то же время "горожане" уверенно выиграли свою группу ЛЧ и пробились в 1/16 финала Кубка Англии.

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