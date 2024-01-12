"Джек Гріліш захворів. Сподіваюся, сьогодні він повернеться до занять. Ерлінг Холанд у лазареті, Джон Стоунз – також. Я думаю, це все.

Манчестер Сіті після одужання Де Брюйне вибрав нового капітана – гравці команди проголосували за іншого

Я бачив Де Брюйне вчора, і він почувається добре. Кевін грав добре, краще, ніж у сесіях перед Хаддерсфілдом... Йому стає краще. У нього було кілька вихідних, потім він тренувався, а далі у нас тренування в теплу погоду в Абу-Дабі, які допоможуть йому підготуватися", – цитує Гвардіолу прес-служба Манчестер Сіті.

До слова, наставник "містян" так і дотримується стратегії нерозголошення деталей травми Ерлінга Холанда. Гвардіола не раз стверджував, що пошкодження несерйозне, але востаннє норвежець виходив на поле ще 6 грудня.

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