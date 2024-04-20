Манчестер Сити получил еще один удар по мотивам вылета из ЛЧ от мадридского Реала.

Эрлинг Холанд получил травму в игре с мадридцами и даже не попал в заявку на нынешний полуфинал Кубка Англии против Челси. К счастью для Ман Сити, хотя бы Родри и Кевин де Брюйне избежали повреждений, хотя также жаловались.

Манчестер Сити шокировал ценником на Холанда – известно, сколько придется заплатить за звезду АПЛ

"Холанд травмирован. Я не думаю, что это надолго, но сегодня он недоступен. Я не знаю, успеет ли он вернуться к следующей игре (Брайтон 25 апреля)", – сказал Гвардиола.

Заметим, что форма Холанда явно пошла на спад на протяжении последних месяцев. Супербомбардир забил всего 2 мяча в 9 матчах за сборную и клуб. Всего в сезоне норвежец настрелял 31 гол за Манчестер Сити.

"Там такой паренек есть. Бомба просто!": Михайленко вспоминает дебют Лунина в профи и сравнивает с Ярмолюком