Манчестер Сіті отримав ще один удар за мотивами вильоту з ЛЧ від мадридського Реала.

Ерлінг Холанд зазнав травми у грі з мадридцями і навіть не потрапив до заявки на нинішній півфінал Кубка Англії проти Челсі. На щастя для Ман Сіті, бодай Родрі та Кевін де Брюйне уникнули пошкоджень, хоча також скаржились.

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"Холанд травмований. Я не думаю, що це надовго, але сьогодні він недоступний. Я не знаю, чи встигне він повернутись до наступної гри (Брайтон 25 квітня)", – сказав Гвардіола.

Зауважимо, що форма Холанда явно пішла на спад упродовж останніх місяців. Супербомбардир забив всього 2 м'ячі у 9 матчах за збірну та клуб. Загалом у сезоні норвежець настріляв 31 гол за Манчестер Сіті.

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