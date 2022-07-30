Холанд с нескольких метров не попал в полупустые ворота Ливерпуля: видео эпичного момента
Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд в поединке за Суперкубок Англии против Ливерпуля стал автором самого позорного момента.
Встреча с мерсисайдцами была официальным дебютом для норвежского бомбардира. К сожалению для него, "горожане" уступили со счетом 1:3.
Цифры на табло могли быть другими, если б Эрлинг на последней добавленной арбитром минуте сумел реализовать свой момент. Фоден пробил примерно с линии штрафной, Адриан отбил перед собой, а Холанд на добивании пробил с нескольких метров. Мяч приняла на себя перекладина. Это был последний эпизод матча.
Реабилитироваться за промах 22-летний нападающий сможет уже совсем скоро. АПЛ стартует в следующую пятницу, а Сити проведет матч первого тура в воскресенье, 7 августа. Соперником будет Вест Хэм.
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