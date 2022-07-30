Форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд в поединке за Суперкубок Англии против Ливерпуля стал автором самого позорного момента.

Встреча с мерсисайдцами была официальным дебютом для норвежского бомбардира. К сожалению для него, "горожане" уступили со счетом 1:3.

Цифры на табло могли быть другими, если б Эрлинг на последней добавленной арбитром минуте сумел реализовать свой момент. Фоден пробил примерно с линии штрафной, Адриан отбил перед собой, а Холанд на добивании пробил с нескольких метров. Мяч приняла на себя перекладина. Это был последний эпизод матча.

Эрлинг Хааланд очень скучал по этому pic.twitter.com/rfs1TGRaEw — ESPN FC (@ESPNFC) 30 июля 2022 г.

Реабилитироваться за промах 22-летний нападающий сможет уже совсем скоро. АПЛ стартует в следующую пятницу, а Сити проведет матч первого тура в воскресенье, 7 августа. Соперником будет Вест Хэм.