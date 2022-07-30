Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Холанд у поєдинку за Суперкубок Англії проти Ліверпуля став автором найганебнішого моменту.

Зустріч з мерсисайдцями була офіційним дебютом для норвезького бомбардира. На жаль для нього, "містяни" поступились із рахунком 1:3.

Цифри на табло могли бути іншими, якби Ерлінг на останній доданій арбітром хвилині зумів реалізувати свій момент. Фоден завдав удару приблизно з лінії штрафного, Адріан відбив перед собою, а Холанд на добиванні пробив з кількох метрів. М'яч прийняла на себе поперечка. Це був останній епізод у матчі.

Erling Haaland really missed this pic.twitter.com/rfs1TGRaEw — ESPN FC (@ESPNFC) July 30, 2022

Реабілітуватись за промах 22-річний нападник матиме змогу вже зовсім скоро. АПЛ стартує наступної п'ятниці, а Сіті проведе матч першого туру у неділю, 7 серпня. Суперником буде Вест Хем.

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