Холанд резко ответил критикам, которые обвиняют его в жадности

Нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд не хочет мириться со слухами, из-за которых ему приписывают чрезмерные финансовые аппетиты.

"Сульшер был очень важен для того, чтобы я достиг своего текущего уровня. Но мы решили, что Дортмунд был лучшим вариантом для меня.

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Нет, Манчестер Юнайтед отказался от меня не из-за зарплаты. Ребятам, которые это пишут, придется кое-что объяснить мне, если они встретят меня. Деньги – это не моя цель, вообще. Было бы смешно, если бы я получил клеймо жадного игрока. Все мои близкие знают, что я не такой человек", – подчеркнул Холанд в интервью Viasport.

Напомним, в январе дортмундская Боруссия заплатила Зальцбургу 20 млн евро за 19-летнего бомбардира.

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