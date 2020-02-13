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Холанд різко відповів критикам, які звинувачують його у жадібності

22:42 270 Читать на русском
Холанд різко відповів критикам, які звинувачують його у жадібності
Ерлінг Холанд / Reuters

Нападник Борусії Д Ерлінг Холанд не хоче миритися з чутками, через які йому приписують надмірні фінансові апетити.

"Сульшер був дуже важливий для того, щоб я досяг свого поточного рівня. Але ми вирішили, що Дортмунд був найкращим варіантом для мене.

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Ні, Манчестер Юнайтед відмовився від мене не через зарплатню. Хлопцям, які це пишуть, доведеться дещо пояснити мені, якщо вони зустрінуть мене. Гроші – це не моя мета, взагалі. Було б смішно, якби я отримав тавро жадібного гравця. Всі мої близькі знають, що я не така людина", – підкреслив Холанд в інтерв'ю Viasport.

Нагадаємо, у січні дортмундська Борусія заплатила Зальцбургу 20 млн євро за 19-річного бомбардира.

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