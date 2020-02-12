Холанд мог оказаться в Хоффенхайме – клуб отказался платить вундеркинду 5 тысяч евро

Неизвестно, как бы сложилась судьба Эрлинга Холанд, если бы в свое время в Хоффенхайме не поскупились на зарплату норвежца.

Звезда Боруссии Д Эрлинг Холанд в 2016 году тренировался вместе с командой Хоффенхайма U-16. Скауты предложили клуба подписать контракт с юным талантом, который уже тогда выделялся среди других, но сделка сорвалась, сообщает Sport Bild.

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Стороны не смогли договориться по зарплате норвежца. Представители форварда требовали 5 тысяч евро в месяц, в то время как максимальная зарплата в молодежке Хоффе составляла 2 тысячи.

Сейчас 19-летний Холанд получает значительно более высокие дивиденды в Дортмунде, где провел лишь 4 матча за Боруссию, но отличился 7-ю голами.

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