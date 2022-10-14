Мольде после того, как за них выступал Холанд, получил еще одного супербомбардира – его кузена Альберта Тьяланда, сообщает Indian Express.

Контракт Холанда имеет оригинальную клаусулу – сумма будет уменьшаться с каждым сезоном, ограничения для клубов из АПЛ

На молодежном уровне он поразил в составе Брюне, где забил 40 голов в 31 поединке. В январе 2021 года Тьяланд стал игроком Мольде, где в 37 матчах отличился 64 забитыми мячами в составе молодежной команды.

Альберт уже успел дебютировать за взрослую команду Мольде в Кубке Норвегии – форварду хватило 10 минут, чтобы отличиться голом, а его команда выиграла со счетом 4:1.

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