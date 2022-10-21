Нападник Манчестер Сіті та збірної Норвегії ще підлітком демонстрував велику жагу до голів та інтенсивність у грі, значно перевершуючи своїх суперників.

Кузен Холанда повторює бомбардирський шлях зіркового родича – шокуючі цифри

На відео, яке оприлюднило норвезьке видання Stavanger Aftenblad, можна побачити голи майбутньої зірки у його фірмовому стилі. Вміння пройти кількох суперників, потужний удар як для свого віку – потенціал Холанда був помітний ще тоді. Хоча до реалізації є питання, адже кілька хороших моментів норвежець таки змарнував.

Нагадаємо, Ерлінг Холанд став справжньою сенсацією в АПЛ 2022/23 – 10 матчів, 15 голів, 3 асисти. Загалом у дебютному сезоні за Манчестер Сіті норвежець вже забив 20 голів, зігравши 14 поєдинків. Холанд починав свою кар'єру в норвезькому Брюне, потім виступав за Мольде, Зальцбург і Борусію Дортмунд. Ман Сіті виклав за 22-річного бомбардира 60 мільйонів євро.

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