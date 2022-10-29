Манчестер Сити впервые в сезоне выйдет на матч чемпионата Англии без Эрлинга Холанда.

Норвежец не попал даже в запас на гостевой поединок 14 тура против Лестера.

Повреждение, которое Холанд получил в матче ЛЧ против Борусии Д, оказалось не совсем безболезненным. Постоянные мелкие травмы нападающего были едва ли не главной настороженностью Ман Сити перед трансфером, но до сих пор проблем удавалось избегать. Холанд отыграл все 11 матчей Ман Сити в АПЛ и лишь раз получил отдых от Гвардиолы в Лиге чемпионов против Копенгагена. Статистика Эрлинга впечатляет – 22 гола и 3 ассиста.

Подменить главного бомбардира доверили Хулиану Альваресу. Поединок Лестер – Манчестер Сити состоится сегодня, начало уже в 14:30.

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